ТАСС: российские ФАБы лишили ВСУ 40 отправляюшихся на передовую бойцов в ДНР

ВС РФ ударили фугасными авиабомбами по бойцам ВСУ, которые готовились к отправке на передовую у Старого Каравана в ДНР. Об этом пишет ТАСС.

В результате 40 человек были ранены или уничтожены. По словам российских силовиков, среди них были наемники.

Утром 10 октября МО РФ сообщило, что российская армия ударом авиабомб ФАБ-3000 и ракет ЛМУР X-39 уничтожили пункты временной дислокации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также места управления беспилотниками в Харьковской области.

Накануне Вооруженные силы (ВС) России при помощи авиации, ударных беспилотников, а также при участии ракетных войск и артиллерии уничтожили портовые сооружения, хранилища с горючим и инфраструктуру, снабжавшую ВСУ.

По данным российского оборонного ведомства, также были разрушены места хранения и запуска дронов дальнего действия. Вооруженные силы РФ также ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах.

Ранее силовики заявили об ударе по наемникам в Днепропетровской области.