Украинские власти поддержали идею перемирия на время проведения Олимпийских игр-2026

МИД Украины поддержал идею перемирия на время проведения Олимпиады-2026
Александр Кряжев/РИА Новости

Украинский МИД поддержал идею перемирия на время проведения Олимпиады-2026. Об этом сообщает телеканал ТСН со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.

Зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

«Украина готова к установлению режима прекращения огня с Россией не только во время Олимпиады, но и в любой момент, в том числе сейчас», — отметил Тихий.

Он добавил, что заявление итальянского министра иностранных дел Италии Антонио Таяни направлено на то, чтобы «стимулировать Россию к мирному процессу, к какой-то значимой дипломатии».

7 октября Таяни выступил с инициативой о всеобщем перемирии на время проведения зимней Олимпиады -2026.

Олимпийское перемирие — это международная инициатива, восходящая к древнегреческой традиции, когда во время Олимпийских игр приостанавливались войны, чтобы спортсмены и зрители могли безопасно добраться до места соревнований. В современном виде идея была возрождена Международным олимпийским комитетом (МОК) в 1990-е годы.

Ранее Эрдоган обратился к ООН с призывом активизировать меры по достижению мира на Украине.

