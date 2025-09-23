На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эрдоган обратился к ООН с призывом активизировать меры по достижению мира на Украине

Эрдоган: ООН нужно активизировать усилия по урегулированию украинского конфликта
true
true
true
close
Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Reuters

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем призвал всемирную организацию активизировать меры по содействию завершению украинского конфликта. Об этом со ссылкой на канцелярию Эрдогана сообщает РИА Новости.

Лидер Турции отметил важность активизации усилий по достижению немедленного перемирия и прочного мира на Украине и указал на стремление Анкары усилить свою деятельность по прекращению конфликта между Киевом и Москвой.

23 сентября Эрдоган в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что Европа не сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине. Он подчеркнул, что странам — членам Североатлантического альянса (НАТО) следует принимать во внимание позицию Анкары при выстраивании отношений с Москвой и Киевом.

Ранее Эрдоган усомнился в завершении конфликта на Украине в ближайшее время.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами