Эрдоган обратился к ООН с призывом активизировать меры по достижению мира на Украине

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем призвал всемирную организацию активизировать меры по содействию завершению украинского конфликта. Об этом со ссылкой на канцелярию Эрдогана сообщает РИА Новости.

Лидер Турции отметил важность активизации усилий по достижению немедленного перемирия и прочного мира на Украине и указал на стремление Анкары усилить свою деятельность по прекращению конфликта между Киевом и Москвой.

23 сентября Эрдоган в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что Европа не сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине. Он подчеркнул, что странам — членам Североатлантического альянса (НАТО) следует принимать во внимание позицию Анкары при выстраивании отношений с Москвой и Киевом.

Ранее Эрдоган усомнился в завершении конфликта на Украине в ближайшее время.