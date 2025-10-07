На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Италия выступит с инициативой о всеобщем перемирии на Олимпийские игры

Глава МИД Таянии: Италия будет настаивать на всеобщем перемирии на время ОИ-2026
Andreea Alexandru/AP

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Рим будет настаивать на временном прекращении огня во всех мировых конфликтах на время проведения предстоящих Олимпийских игр. Об этом сообщает агентство Ansa.

«Рим и Италия все больше становятся перекрестком мира, развития и роста. Учитывая Олимпийские игры в Милане, мы представляем Организации Объединенных Наций предложение по олимпийскому перемирию для всех войн, включая Украину и Ближний Восток» – заявил Таяни.

Зимние Олимпийские игры 2026 пройдут в Италии, в двух городах: Милане и Кορтинa-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Олимпийское перемирие — это международная инициатива, восходящая к древнегреческой традиции, когда во время Олимпийских игр приостанавливались войны, чтобы спортсмены и зрители могли безопасно добраться до места соревнований. В современном виде идея была возрождена Международным олимпийским комитетом (МОК) в 1990-е годы.

Ранее Эрдоган обратился к ООН с призывом активизировать меры по достижению мира на Украине.

