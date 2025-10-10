На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США выразили беспокойство из-за активного применения беспилотников в зоне СВО

NYT: активное применение дронов в зоне СВО вызывает опасения у военных США
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Активное применение беспилотников в конфликте на Украине вызывает опасения в американской армии. Об этом пишет американская газета The New York Times.

В публикации говорится, что до последнего времени эксперты военной сферы предполагали, что новые беспилотные технологии позволят армии США обнаруживать и уничтожать врага на расстоянии, сокращая длительность военных конфликтов и снижая их риски.

Авторы материала отметили, что на Украине все оказалось наоборот. В статье журналисты задаются вопросом, сможет ли американская армия, обремененная мирными правилами, политикой и бюрократией, выдержать натиск и соответствовать текущим тенденциям.

До этого экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Европа лишь поверхностно готовится «к войне с Россией». По его словам, это связано с выделением средств, особенно в Германии, где якобы на оживление оборонной промышленности направляются сотни миллионов евро.

9 октября издание The National Interest писало, что спецназ армии США ведет подготовку к «конфликту» с Россией.

Ранее в США рассказали об «эволюции» российской армии.

