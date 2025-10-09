В США рассказали об «эволюции» российской армии

FA: Россия кардинально усовершенствовала свою армию в ходе конфликта на Украине

Российская сторона извлекла уроки из конфликта на Украине и усовершенствовала армию. Об этом пишет издание Foreign Affairs.

«[Россия] стала армией, способной как развиваться в ходе этой войны, так и готовиться к будущим, высокотехнологичным конфликтам», — говорится в статье.

По данным журналистов, российская сторона внезапно для представителей Запада создала сложную экосистему обучения, которая охватывает оборонную производственную базу, университеты и военнослужащих на всех уровнях командования. Особая подготовка, по мнению авторов, позволила РФ создать новую тактику на поле боя, а также более совершенное оружие, включая беспилотники.

В публикации подчеркивается, что на этом фоне украинская сторона может понести еще большие потери, столкнуться с трудностями и подвергнуться атаке многочисленных российских дронов.

До этого начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, выступая с докладом перед президентом России Владимиром Путиным, заявил, что российская армия в ходе спецоперации продолжит наступать в соответствии с утвержденным замыслом.

Ранее военный эксперт рассказал о новых подземных операциях ВС России.