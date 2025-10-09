На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В армии США готовятся к предстоящему конфликту с Россией

NI: спецназ армии США готовится к предстоящему конфликту с Россией
true
true
true
close
Spc. Hubert Delany III/U.S. Army/AP

Спецназ армии США ведет подготовку к «конфликту» с Россией. Об этом пишет журнал The National Interest.

«Летом армейские «зеленые береты» сотрудничали с европейскими спецподразделениями, готовясь к конфликту с Россией. В ходе двух отдельных учений, одного в США и другого в Европе, бойцы армейского спецназа работали с польскими и британскими силами специальных операций», — пишет издание.

Учения в Польше были сосредоточены на отработке методов воздушной мобильности, включая высадку и эвакуацию с использованием вертолетов CH-47, отмечается в материале.

9 октября командующий силами НАТО в Европе, адмирал Джеймс Ставридис заявил, что альянсу нужно готовиться «уничтожать» объекты в Калининграде в качестве ответа России на якобы «гибридную войну».

Ставридис считает, что НАТО необходимо удвоить масштабы морского патрулирования, привлекая союзников из стран, не входящих в Балтику, — французские, итальянские, испанские, американские и канадские военно-морские силы.

При этом, по словам немецкого военного историка Зенке Найтцеля, уже в обозримом будущем может произойти прямое военное столкновение России и НАТО.

Ранее экс-генсек НАТО высказался о диалоге с РФ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами