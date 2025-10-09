NI: спецназ армии США готовится к предстоящему конфликту с Россией

Спецназ армии США ведет подготовку к «конфликту» с Россией. Об этом пишет журнал The National Interest.

«Летом армейские «зеленые береты» сотрудничали с европейскими спецподразделениями, готовясь к конфликту с Россией. В ходе двух отдельных учений, одного в США и другого в Европе, бойцы армейского спецназа работали с польскими и британскими силами специальных операций», — пишет издание.

Учения в Польше были сосредоточены на отработке методов воздушной мобильности, включая высадку и эвакуацию с использованием вертолетов CH-47, отмечается в материале.

9 октября командующий силами НАТО в Европе, адмирал Джеймс Ставридис заявил, что альянсу нужно готовиться «уничтожать» объекты в Калининграде в качестве ответа России на якобы «гибридную войну».

Ставридис считает, что НАТО необходимо удвоить масштабы морского патрулирования, привлекая союзников из стран, не входящих в Балтику, — французские, итальянские, испанские, американские и канадские военно-морские силы.

При этом, по словам немецкого военного историка Зенке Найтцеля, уже в обозримом будущем может произойти прямое военное столкновение России и НАТО.

