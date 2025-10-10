Полковник Макгрегор: Европа не сможет подготовиться к войне с Россией

Европа лишь поверхностно готовится «к войне с Россией». Об этм на YouTube-канале Judging Freedom заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«В Европе идет поверхностная подготовка к войне с Россией. Главным образом это связано с выделением средств, особенно в Германии, где якобы на оживление оборонной промышленности направляются сотни миллионов евро», — подчеркнул он.

9 октября издание The National Interest писало, что спецназ армии США ведет подготовку к «конфликту» с Россией.

В тот же день экс- командующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что альянсу нужно готовиться «уничтожать» объекты в Калининграде в качестве ответа России на якобы «гибридную войну».

Ставридис считает, что НАТО необходимо удвоить масштабы морского патрулирования, привлекая союзников из стран, не входящих в Балтику, — французские, итальянские, испанские, американские и канадские военно-морские силы.

