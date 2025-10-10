Европа лишь поверхностно готовится «к войне с Россией». Об этм на YouTube-канале Judging Freedom заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
«В Европе идет поверхностная подготовка к войне с Россией. Главным образом это связано с выделением средств, особенно в Германии, где якобы на оживление оборонной промышленности направляются сотни миллионов евро», — подчеркнул он.
9 октября издание The National Interest писало, что спецназ армии США ведет подготовку к «конфликту» с Россией.
В тот же день экс- командующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что альянсу нужно готовиться «уничтожать» объекты в Калининграде в качестве ответа России на якобы «гибридную войну».
Ставридис считает, что НАТО необходимо удвоить масштабы морского патрулирования, привлекая союзников из стран, не входящих в Балтику, — французские, итальянские, испанские, американские и канадские военно-морские силы.
