Неизвестный БПЛА заметили над базой НАТО в Германии

Неизвестный беспилотник зафиксировали над базой НАТО в городе Гейленкирхен в Германии. Об этом сообщил немецкое издание Der Spiegel.

«Неопознанный беспилотник проник в зону безопасности стратегически важной базы НАТО в Гейленкирхене в среду вечером. Согласно информации SPIEGEL, подозрительный объект был зафиксирован в бесполетной зоне вокруг базы в районе 19:00», — говорится в сообщении.

БПЛА пролетел на низкой высоте над взлетно-посадочной полосой авиабазы в Северном Рейне-Вестфалии в течение минуты. После этого территорию вокруг базы немедленно обыскали, но ничего не нашли.

На место происшествия были направлены правоохранители и военная полиция.

База НАТО в Гайленкирхене играет важную роль в мониторинге воздушного пространства восточного фланга альянса. Там размещено несколько крупных разведывательных самолетов AWACS.

В ночь на 3 и 4 октября аэропорт Мюнхена приостанавливал работу из-за неопознанных дронов над воздушной гаванью. В результате были отменены десятки рейсов. Позже полиция установила на северном крае взлетно-посадочной полосы аэропорта лазер и радар, чтобы измерять расстояние до беспилотников.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что к инциденту с дронами в аэропорту Мюнхена может быть причастна Россия.

Ранее фон дер Ляйен назвала инциденты с беспилотниками в Европе гибридной войной.