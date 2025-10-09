На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа сумма, которую Польша выделила на помощь Украине

Польша за 2022-2024 годы направила на помощь Украине около $30 млрд
Global Look Press

Польша направила на помощь Украине в 2022-2024 годах около 100 миллиардов злотых (примерно $30 миллиардов). Об этом свидетельствует отчет Совета сотрудничества с Украиной при премьер-министре Польши Дональде Туске, сообщает «Интерфакс».

Согласно документу, Польша занимает третье место в мире по объему помощи Украине после США ($79 млрд) и Германии ($38 млрд). В отчете также детализирована военная помощь, предоставленная Польшей за указанный период: 586 бронемашин, 137 артиллерийских систем, 318 танков, 10 вертолетов Ми-24 и 10 истребителей МиГ-29.

26 сентября Дональд Туск заявил, что страны – члены НАТО обсуждают закупку американского оружия для его дальнейшей передачи Украине. Он напомнил, что американцы уже ранее объявляли о своей готовности продавать Европе оружие, чтобы далее его передавать Киеву.

18 сентября украинское издание «Общественное» со ссылкой на представителя Североатлантического альянса сообщило, что на Украину прибыло первое военное оборудование, предусмотренное соглашением между США и НАТО.

Ранее посол назвал число украинцев, получивших гражданство Польши.

