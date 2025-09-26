В НАТО обсуждают закупку американского оружия для Украины

Премьер Польши Туск: в НАТО обсуждают закупку оружия у США для Украины

Страны – члены НАТО обсуждают закупку американского оружия для его дальнейшей передачи Украине. Об этом рассказал премьер Польши Дональд Туск, передает ТАСС.

«Я вчера разговаривал с генеральным секретарем НАТО [Марком Рютте] на тему финансовой поддержки Украины со стороны натовских стран. Речь идет о закупках американского оружия», — уточнил он.

Туск напомнил, что американцы уже ранее объявляли о своей готовности продавать Европе оружие, чтобы далее его передавать Киеву.

18 сентября украинское издание «Общественное» со ссылкой на представителя Североатлантического альянса сообщило, что на Украину прибыло первое военное оборудование, предусмотренное соглашением между США и НАТО.

По словам источника, еще больше пакетов помощи «уже в пути». В рамках механизма, который называется PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), в настоящее время профинансировано четыре пакета.

В августе председатель военного комитета альянса Джузеппе Каво Драгоне заявил, что государства НАТО в прошлом году поставили Киеву оружия на $50 млрд и хотят увеличивать количество помощи.

