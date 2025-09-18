США и НАТО доставили первое военное оборудование на Украину в рамках соглашения

На Украину прибыло военное оборудование в рамках соглашения между США и НАТО

На Украину прибыло первое военное оборудование, предусмотренное соглашением между США и НАТО. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» со ссылкой на представителя Североатлантического альянса.

По его словам, еще больше пакетов помощи «уже в пути». В рамках механизма, который называется PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), в настоящее время профинансировано четыре пакета.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что первые партии военных поставок от Соединенных Штатов, обеспеченные за счет государств НАТО, уже доставляются на Украину.

16 сентября стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый оплаченный странами Европы пакет военной помощи Киеву.

24 июля президент США заявил, что Вашингтон и Брюссель заключили соглашение, согласно которому европейские страны будут оплачивать 100% стоимости всего военного оборудования. Евросоюз будет получать вооружения, а затем распределять их. Трамп подчеркнул, что большая часть вооружения пойдет на Украину.

Ранее Рютте раскрыл расходы стран НАТО на покупку оружия для Украины по схеме Трампа.