Посол назвал число украинцев, получивших гражданство Польши

Посол Боднар: в Польше за пять лет 26 тыс. украинцев получили гражданство

За период с 2019 по 2024 год гражданство Польши получили 26 тыс. граждан Украины. Об этом сообщил посол Украины в Варшаве Василий Боднар в эфире радиостанции RMF FM.

По его данным, в настоящее время в стране проживает около 1,5 миллиона украинцев.

До этого лидер польской националистической и евроскептической коалиции «Конфедерация» Славомир Ментцен заявлял, что не считает допустимым предоставление гражданства украинцам с возможностью участия в выборах в польский парламент и призвал приостановить такие процедуры.

В конце сентября президент Польши Кароль Навроцкий внес в сейм законопроект, предусматривающий увеличение минимального срока проживания для получения гражданства с трех до 10 лет.

Также Навроцкий подписал закон о продлении специального статуса и помощи для украинских беженцев. Помимо этого польский лидер подписал документ о прекращении выплат пособий для неработающих иностранцев.

В конце августа пресс-секретарь кабинета министров Адам Шлапка заявлял, что в Польше готовы отменить все социальные выплаты неработающим иностранцам. Это касалось не только граждан Украины, проживающих на территории страны, но и других, которые получают соцвыплаты в качестве беженцев, но не работают и не делают отчисления в Фонд социального страхования.

Ранее в Еврокомиссии заявили об обязанности обеспечивать беженцев с Украины.