Микробиолог Никитин назвал смехотворными слова главы ЦРУ о химоружии на Украине

Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию Организации Объединенных Наций (ООН) Игорь Никулин назвал смехотворным обещание главы Центрального разведывательного управления Джона Рэтклиффа предоставить президенту США Дональду Трампу данные о применении химического оружия на Украине «в частном порядке». Слова главы ЦРУ Никулин прокомментировал в интервью для издания «Взгляд».

«Расплывчатое заявление главы ЦРУ выглядит смехотворно, учитывая наличие у России более 400 фактов о применении Киевом химического оружия, в том числе натовского образца», — заявил Никулин.

По словам Никулина, попытки обвинить Россию в применении химического оружия являются натянутыми, поскольку страна еще в 2017 году уничтожила арсенал химического оружия.

До этого Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что на Украине обнаружили токсичный химикат, запрещенный в военных действиях.

Ранее сообщалось, что ВСУ применили химическое оружие в Курской области.