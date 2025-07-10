На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Микробиолог прокомментировал заявления ЦРУ по химоружию на Украине

Микробиолог Никитин назвал смехотворными слова главы ЦРУ о химоружии на Украине
true
true
true
close
Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию Организации Объединенных Наций (ООН) Игорь Никулин назвал смехотворным обещание главы Центрального разведывательного управления Джона Рэтклиффа предоставить президенту США Дональду Трампу данные о применении химического оружия на Украине «в частном порядке». Слова главы ЦРУ Никулин прокомментировал в интервью для издания «Взгляд».

«Расплывчатое заявление главы ЦРУ выглядит смехотворно, учитывая наличие у России более 400 фактов о применении Киевом химического оружия, в том числе натовского образца», — заявил Никулин.

По словам Никулина, попытки обвинить Россию в применении химического оружия являются натянутыми, поскольку страна еще в 2017 году уничтожила арсенал химического оружия.

До этого Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что на Украине обнаружили токсичный химикат, запрещенный в военных действиях.

Ранее сообщалось, что ВСУ применили химическое оружие в Курской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами