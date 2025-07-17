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Россия направила ОЗХО 40 вербальных нот из-за применения ВСУ «газа Сирень» против ВС РФ

МО: Россия отправила 40 вербальных нот в связи с применением газа ВСУ
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

С этого года Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбрасывают отравляющее вещество «газ Сирень» на позиции российских военных с помощью беспилотников. Отправлены десятки вербальных нот в связи с этим, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев, сообщает Минобороны России.

Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направило порядка 40 вербальных нот в связи с применением газа, которые остались без ответа.

«Подобный шаг связан с тем, что все ранее представленные документальные доказательства и экспертные заключения не получили должной реакции со стороны организации», — сказал Ртищев.

Украинская армия в ходе проведения Россией специальной военной операции (СВО) более 500 раз различным образом применяла химическое оружие, уточнили в МО.

До этого сообщалось, что специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнаружили в Днепропетровской области Украины следы токсичного химиката, запрещенного в военных действиях. По данным ОЗХО, предполагаемый инцидент произошел 20 сентября в районе украинского села Ильинка, где украинские военные применяли «средства борьбы с беспорядками».

Ранее микробиолог Игорь Никулин прокомментировал заявления ЦРУ по химоружию на Украине.

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