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Минобороны РФ: ВСУ в ходе СВО более 500 раз применили химическое оружие

Минобороны: ВСУ в ходе СВО более 500 раз использовали химическое оружие
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Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская армия в ходе проведения Россией специальной военной операции (СВО) более 500 раз различным образом применяла химическое оружие. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В ходе специальной военной операции зафиксировано более 500 случаев применения украинской стороной химических средств борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, Си-Эс), а также отравляющих веществ психотропного (Би-Зет) и общеядовитого действия (хлорциан, синильная кислота)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российское оборонное ведомство продолжит изучать деятельность украинских и западных властей, нарушающую Конвенцию о запрещении химического оружия.

До этого сообщалось, что специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнаружили в Днепропетровской области Украины следы токсичного химиката, запрещенного в военных действиях. По данным ОЗХО, предполагаемый инцидент произошел 20 сентября в районе украинского села Ильинка, где украинские военные применяли «средства борьбы с беспорядками».

Ранее микробиолог Игорь Никулин прокомментировал заявления ЦРУ по химоружию на Украине.

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