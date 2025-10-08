Экс-командир наемников ВСУ прокомментировал идею передачи Tomahawk Киеву

Бывший командир наемников в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дэвид Райан О'Лири в своем аккаунте в соцсети X назвал нелепой идею, что американские ракеты Tomahawk помогут украинской армии на поле боя.

По его мнению, ни РСЗО HIMARS, ни дальнобойные ракеты Tomahawk, ни такое «чудо-оружие», как беспилотники, не смогут «волшебным образом» сделать устаревшими такие вековые системы, как артиллерия.

«Эти утверждения отражают глубокое непонимание современного конфликта», — поделился О'Лири.

Он добавил, что подобные аналитики, особенно наблюдающие издалека, не понимают местной культуры, условий или оперативных реалий. Они выдвигают идеи и цели, оторванные от реальности.

8 октября военкор Герман Куликовский в своем Telegram-канале «Старше Эдды» предположил, что США могут передать Украине не ракеты Tomahawk, а JASSM воздушного базирования. По его словам, это связано с тем, что ранее Киев получил истребители F-16, которые могут нести эти ракеты.

8 октября замглавы МИД России Сергей Рябков констатировал, что импульс по урегулированию конфликта на Украине, появившийся после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, исчерпан.

Ранее Трамп заявил, что ладит с Путиным, но очень разочарован в нем.