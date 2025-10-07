На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил, что ладит с Путиным, но очень разочарован в нем

true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошо ладит с российским коллегой Владимиром Путиным и в очередной раз повторил, что «очень разочарован в нем». Его слова приводит РИА Новости.

«Я думал, это [разрешение конфликта на Украине] будет одно из самых простых. Я хорошо лажу с Путиным. Я очень разочарован в нем, я думал, этот [конфликт] будет легко разрешить», — сказал Трамп.

В то же время он заявил, что «что-то происходит в контексте России и Украины».

30 сентября Трамп, выступая перед высокопоставленными генералами в Куантико, выразил уверенность, что российско-украинский конфликт все же удастся урегулировать. Президент США добавил, что «сильно разочарован» президентом России Владимиром Путиным, который мог бы завершить конфликт за неделю.

12 сентября президент США также выразил разочарование темпами урегулирования украинского конфликта. Трамп добавил, что другие противостояния, разрешения которых он добился, казались сложнее. Также американский лидер заявил, что урегулированию все еще мешает «сохраняющаяся ненависть» между Россией и Украиной.

Ранее эксперт раскрыла, почему на самом деле Трамп перешел на враждебный РФ курс.

