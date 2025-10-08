На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военкор: США могут поставить Украине более грозные ракеты, чем Tomahawk

Военкор Куликовский: США могут передать Киеву ракеты типа JASSM вместо Tomahawk
U.S. Navy/AP

США могут поставить Украине не Tomahawk, а ракеты воздушного базирования JASSM. Об этом военкор Герман Куликовский в Telegram-канале «Старше Эдды».

«Американцы на сегодня располагают несколькими тысячами ракет типа JASSM (крылатая ракета воздушного базирования для поражения наземных целей) и LRASM (противокорабельная ракета, которую можно как подвешивать под самолет, так и запускать из корабельных вертикальных пусковых установок Мк 41)», — подчеркнул он.

По словам Куликовского, Украина может получить такие ракеты, потому что переданные ранее Киеву истребители F-16 являются носителями указанных видов вооружений.

До этого глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов заявил «Газете.Ru», что угрозы США поставить Украине Tomahawk подвели черту под встрече президентов на Аляске.

Лукьянов напомнил, что президент России Владимир Путин на прошлой неделе однозначно сказал, что поставки Tomahawk не повлияют кардинально на ход боевых действий, но станут серьезным ударом по российско-американским отношениям.

8 октября замглавы МИД России Сергей Рябков констатировал, что импульс по урегулированию конфликта на Украине, появившийся после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, исчерпан.

Ранее аналитик назвал неожиданный ответ России на передачу Украине Tomahawk.

