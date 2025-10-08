На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные ликвидировали заблокированных бойцов ВСУ в ДНР

ВС РФ ликвидировали заблокированных бойцов ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили заблокированных бойцов ВСУ южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны России.

Российские войска также улучшили свое тактическое положение в данном районе и поразили пять механизированных, штурмовую, аэромобильную, горно-штурмовую бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружковка, Закотное, Константиновка, Краматорск, Пазено, Приволье, Резниковка, Свято-Покровское и Северск в ДНР.

В ходе атаки противник потерял около 155 военнослужащих, танк, пять бронеавтомобилей, включая американские HMMWV и «MaxxPro», а также немецкую самоходную артиллерийскую установку«Panzerhaubitze 2000».

Российские бойцы в конце сентября окружили и заблокировали личный состав бригад «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и «Лють» украинских войск у Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. Уточняется, что некоторые бойцы ВСУ отказались сложить оружие и сдаться.

Ранее Герасимов заявил о продвижении российских войск в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами