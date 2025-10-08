Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили заблокированных бойцов ВСУ южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны России.

Российские войска также улучшили свое тактическое положение в данном районе и поразили пять механизированных, штурмовую, аэромобильную, горно-штурмовую бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружковка, Закотное, Константиновка, Краматорск, Пазено, Приволье, Резниковка, Свято-Покровское и Северск в ДНР.

В ходе атаки противник потерял около 155 военнослужащих, танк, пять бронеавтомобилей, включая американские HMMWV и «MaxxPro», а также немецкую самоходную артиллерийскую установку«Panzerhaubitze 2000».

Российские бойцы в конце сентября окружили и заблокировали личный состав бригад «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и «Лють» украинских войск у Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. Уточняется, что некоторые бойцы ВСУ отказались сложить оружие и сдаться.

Ранее Герасимов заявил о продвижении российских войск в ДНР.