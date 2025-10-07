На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Герасимов рассказал о разгроме ВСУ в Купянске

Герасимов: ВС РФ громят позиции украинской армии на юге Купянска
Таисия Лисковец/РИА Новости

В настоящее время российская армия близка к полному разгрому группировки ВСУ на юге города Купянска в Харьковской области, рассказал глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Об этом сообщает Минобороны России.

«Группировка «Запад» завершает разгром противника в южных кварталах Купянска, успешно продвигается на Краснолиманском направлении. Продолжается освобождение населенного пункта Ямполь», — доложил Герасимов президенту РФ Владимиру Путину.

3 октября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что целое подразделение мобилизованных бойцов ВСУ сдалось в плен в Купянске. Как он рассказал, на Купянском направлении помимо основных подразделений украинских войск присутствует большое количество иностранных наемников, которые также попадают в плен к Вооруженным силам РФ.

Параллельно в районе города обострился конфликт между украинскими подразделениями — солдатами 114-й бригады территориальной обороны и военнослужащими 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг». Противостояние переросло в диверсионные действия, что привело к росту потерь с обеих сторон.

Ранее пленный боец ВСУ призвал Зеленского заканчивать конфликт.

СВО: последние новости
