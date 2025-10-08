На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный аналитик предрек Украине кризис при новом наступлении ВС России

Военный аналитик Полетаев: Украина столкнется с кризисом при наступлении ВС РФ
Станислав Красильников/РИА Новости

Украина столкнется с политическим кризисом, если Вооруженные силы (ВС) России начнут новое полномасштабное наступление. Об этом «Ленте.ру» заявил военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

«Возможные сценарии кризиса разные: от переворота, инициированного умеренными элитами, до имитации готовности к переговорам ради выигрыша времени. Однако в случае серьезных военных поражений единство власти быстро ослабевает, и кризис начинает развиваться лавинообразно», — сказал эксперт.

Полетаев добавил, что в настоящее время правительство Украины уже ищет варианты решения ситуации. Однако, по его словам, пока нужные решения найти не получается.

6 октября военный эксперт Андрей Марочко заявил, что бойцы ВС России, взяв под контроль Отрадное Харьковской области, начали активно продвигаться на юг от населенного пункта, продолжая формировать буферную зону на стыке с Белгородской областью. По его словам, российские солдаты в ходе взятия населенного пункта преследовали несколько целей.

Ранее Герасимов назвал две области Украины, где ВС РФ развивают наступление.

СВО: последние новости
