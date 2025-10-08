Военный эксперт рассказал, где ВС РФ сталкивались с ракетами, схожими на Tomahawk

Марочко: у ВС РФ есть опыт уничтожения схожих на Tomahawk ракет в Сирии

Российские военные получили в Сирии опыт уничтожения ракет, схожих по тактико-техническим характеристикам (ТТК) на Tomahawk. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

«Наши военнослужащие сталкивались уже с подобным видом боеприпасов, находясь с контингентом в Сирии. В целом, практика поражения данных ракет у наших военнослужащих имеется», — сказал Марочко.

По его мнению, даже если Украине поставят эти ракеты, то их эффективность будет крайне мала.

Эксперт считает, что начало применения ВСУ Tomahawk «перевернет новую страницу в конфликте», так как эти ракеты имеют серьезную дальность полета.

До этого Telegraph со ссылкой данные аналитиков американского Института изучения войны сообщил, что крылатые ракеты Tomahawk при их передаче Украине смогут долететь до Санкт-Петербурга, Мурманска, Перми и Тюмени.

7 октября президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» по вопросу поставок Украине «Томагавков».

Ранее аналитик заявил, что ракеты Tomahawk уже могут находиться на Украине.