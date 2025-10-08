На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт рассказал, где ВС РФ сталкивались с ракетами, схожими на Tomahawk

Марочко: у ВС РФ есть опыт уничтожения схожих на Tomahawk ракет в Сирии
true
true
true
close
Baderkhan Ahmad/AP

Российские военные получили в Сирии опыт уничтожения ракет, схожих по тактико-техническим характеристикам (ТТК) на Tomahawk. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

«Наши военнослужащие сталкивались уже с подобным видом боеприпасов, находясь с контингентом в Сирии. В целом, практика поражения данных ракет у наших военнослужащих имеется», — сказал Марочко.

По его мнению, даже если Украине поставят эти ракеты, то их эффективность будет крайне мала.

Эксперт считает, что начало применения ВСУ Tomahawk «перевернет новую страницу в конфликте», так как эти ракеты имеют серьезную дальность полета.

До этого Telegraph со ссылкой данные аналитиков американского Института изучения войны сообщил, что крылатые ракеты Tomahawk при их передаче Украине смогут долететь до Санкт-Петербурга, Мурманска, Перми и Тюмени.

7 октября президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» по вопросу поставок Украине «Томагавков».

Ранее аналитик заявил, что ракеты Tomahawk уже могут находиться на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами