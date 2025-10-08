На Западе раскрыли, до каких городов России смогут долететь ракеты Tomahawk

Крылатые ракеты Tomahawk при их передаче Украине смогут долететь до Санкт-Петербурга, Мурманска, Перми и Тюмени. Об этом пишет британская газета Telegraph со ссылкой на данные аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты составили карту зон поражения ракет, если поставки будут реализованы. В нее вошли модификации Block IV с дальностью 1,6 тысячи километров и Block V с дальностью 2,5 тысячи километров. Из карты следует, что потенциальными целями Tomahawk могут стать Санкт-Петербург, Мурманск, Пермь и Тюмень.

6 октября президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставке Украине ракет Tomahawk, но хочет получить гарантии относительно целей их применения. Американский лидер подчеркнул, что не желает эскалации конфликта и намерен выяснить, куда Киев будет запускать эти боеприпасы.

В Кремле ранее предупреждали, что передача Tomahawk Украине разрушит позитивные тенденции в отношениях с США. Подробнее — в материале «Газеты. Ru».

