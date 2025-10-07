На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: в НАТО рассматривают дешевые варианты реализации «стены дронов»

Bloomberg: НАТО планирует использовать дешевые БПЛА для ПВО в «стене дронов»
true
true
true
close
Global Look Press

В НАТО из-за высокой стоимости имеющегося сейчас вооружения рассматривают для использования в планируемой так называемой «стене дронов» лазерные системы и дешевые противовоздушные беспилотники. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что лазерные системы дороги в производстве, но «не стоят почти ничего при открытии огня». Дешевые БПЛА рассматриваются для того, чтобы обойти проблему высокой стоимости оружия для сбивания сравнительно недорогих дронов.

По данным агентства, многие оборонные компании разработали прототипы лазеров, но технические аспекты все еще мешают масштабному применению.

Накануне сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон язвительно раскритиковал на саммите Евросоюза в Копенгагене главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и ее инициативу о «стене дронов».

По информации Financial Times, конфликт произошел из-за самой идеи «стены дронов», так как Макрон и ряд других европейских лидеров с большим недоверием относятся к ней.

Ранее премьер Словакии опроверг информацию о создании «стены дронов» в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами