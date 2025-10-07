СМИ: в НАТО рассматривают дешевые варианты реализации «стены дронов»

В НАТО из-за высокой стоимости имеющегося сейчас вооружения рассматривают для использования в планируемой так называемой «стене дронов» лазерные системы и дешевые противовоздушные беспилотники. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что лазерные системы дороги в производстве, но «не стоят почти ничего при открытии огня». Дешевые БПЛА рассматриваются для того, чтобы обойти проблему высокой стоимости оружия для сбивания сравнительно недорогих дронов.

По данным агентства, многие оборонные компании разработали прототипы лазеров, но технические аспекты все еще мешают масштабному применению.

Накануне сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон язвительно раскритиковал на саммите Евросоюза в Копенгагене главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и ее инициативу о «стене дронов».

По информации Financial Times, конфликт произошел из-за самой идеи «стены дронов», так как Макрон и ряд других европейских лидеров с большим недоверием относятся к ней.

Ранее премьер Словакии опроверг информацию о создании «стены дронов» в Европе.