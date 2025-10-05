На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Словакии опроверг информацию о создании «стены дронов» в Европе

Фицо: проекта по созданию «стены дронов» в Европе не существует
true
true
true
close
Darko Vojinovic/AP

Конкретного проекта по созданию «стены дронов» в Европе нет. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы O 5 minút 12.

«Не существует никакого проекта, никакой «стены дронов» […]. Есть дискуссия экспертного характера о том, что является самым лучшим способом для сбития дронов. Точно не является самым лучшим способом для сбития дрона, который стоит €5 тыс., использовать истребитель, который выстрелит в дрон ракетой за €300 тыс.», – сказал Фицо.

3 октября американские военные аналитики сочли нереалистичным создание «стены дронов» в Восточной Европе. Проблема реализации плана главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, по их мнению, заключается в том, что для стран Балтии и Польши проект звучит как разумный ответ на «растущую угрозу» со стороны России. Однако центрально- и западноевропейские государства сомневаются в целесообразности этой идеи.

В свою очередь российский обозреватель Владимир Скачко выразил мнение, что Франция не поддержит идею создания «стены дронов» из-за политического противостояния французского лидера Эммануэля Макрона и фон дер Ляйен.

Ранее в Германии захотели расширить полномочия военных из-за ситуации с дронами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами