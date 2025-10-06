На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Макрон съязвил в адрес фон дер Ляйен

FT: Макрон язвительно раскритиковал фон дер Ляйен и ее инициативу о стене БПЛА
vonderleyen/X

Президент Франции Эммануэль Макрон язвительно раскритиковал на саммите Евросоюза в Копенгагене главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и ее инициативу о «стене дронов». Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT).

«Иногда я с опаской отношусь к слишком общим терминам. Существуют ли железные купола для европейцев или стены из дронов? Все гораздо сложнее и изощреннее»», — приводит издание слова главы Франции.

По информации издания, конфликт произошел из-за самой идеи «стены дронов», так как Макрон и ряд других европейских лидеров с большим недоверием относятся к ней.

Как отмечает FT, их реакция на данную инициативу в ходе саммита «была такой же холодной, как Балтийское море».

3 октября американская газета Politico написала, что план по созданию «стены дронов» «разбивается об реалии» внутри самого ЕС. По данным издания, для стран Балтии и Польши проект «стены дронов» звучит как разумный ответ на «растущую угрозу». Однако страны, расположенные дальше от России, подвергают эту идею сомнению, беспокоясь о ее осуществимости и стоимости, отмечает издание.

Проект «Стена дронов» — это общая инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики, направленная на развертывание вдоль всей границы с Россией, в том числе на территории Украины, многоплановой системы из средств слежения и автоматизированных систем защиты от БПЛА. В настоящий момент проект находится на стадии разработки и отбора моделей.

Ранее политолог объяснил, почему в ЕС недовольны планом фон дер Ляйен о «стене дронов».

