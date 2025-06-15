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Омбудсмен призвала не платить выкуп за освобождение российских солдат из плена

Омбудсмен ДНР Морозова призвала не платить ВСУ за освобождение пленных
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Уполномоченная по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова в беседе с РИА Новости призвала родственников российских военных, оказавшихся в украинском плену, не переводить деньги в надежде ускорить их освобождение.

Она объяснила, что украинские военные часто требуют выкуп, связываясь с семьями пленных. При этом, по ее словам, нередко речь идет о насильственном давлении на пленных, чтобы те связались с родными. Она подчеркнула, что передача денег не поможет вернуть военнослужащих домой, и призвала граждан сохранять терпение.

Омбудсмен также отметила, что некоторые жители республики идут на крайние меры — продают имущество, включая автомобили и квартиры, чтобы собрать нужную сумму. В случае таких попыток вымогательства, по ее словам, следует немедленно обращаться в правоохранительные органы.

В ноябре прошлого года депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила, что украинские военнослужащие массово жалуются на вымогательство и коррупцию, процветающие в ВСУ. В частности, вымогают деньги «за отпуск, за то, чтобы не идти на передовую, чтобы пойти на ВЛК, чтобы отпустили на несколько дней отдохнуть», поделилась она.

Ранее солдаты ВСУ призвали украинцев «идти на Киев» из-за коррупции.

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