Украинский нацгвардеец из мести сдал позиции сослуживцев российским военным

Нацгвардеец Украины сдал позиции своих сослуживцев из-за издевательств
Stringer/Reuters

Боец 3-й отдельной бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины передал Вооруженным силам России координаты своих сослуживцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Работайте, братья!».

По данным канала, он сделал это из мести за издевательства, которым подвергался из-за «низкого морально-психологического состояния».

Солдат пояснил, что хочет отомстить за пережитые мучения. После получения данных воздушная разведка выявила местоположение группы украинских военных в доме в районе населенного пункта Удачное. Уже на следующий день в этот район направили два беспилотника, которые нанесли удар по указанным целям.

К публикации канал приложил видеозапись, на которой запечатлен момент атаки по занятию украинскими военными дому.

До этого российские силовики разоблачили родственника пленного из 143-й бригады ВСУ Сергея Медведченко, передававшего ложные координаты украинских войск для ударов. Силовики заподозрили обман и узнали, что сестра Ефименко Алена была завербована СБУ, а сам брат военнопленного признал, что дал координаты по ее информации, чтобы втереться в доверие.

Ранее в Пентагоне заявили об угрозе окружения ВСУ.

