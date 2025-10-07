На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС России взяли под контроль Федоровку в ДНР

Бойцы «Южной» группировки войск взяли под контроль Федоровку в ДНР
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы «Южной» группировки войск взяли под контроль Федоровку в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Были нанесены удары по живой силе противника в населенных пунктах Дроновка, Плещеевка, Северск, Закотное, Резниковка и Константиновка в ДНР.

«Противник потерял до 100 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль «MaxxPro» производства США, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие создают условия для окружения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Каменка Харьковской области.

В начале октября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что ВС РФ продолжают блокировать Вооруженные силы Украины в северной и западной части города Купянска Харьковской области и расширяют зону контроля.

Ранее военный рассказал, как ВС РФ закрепились в Кузьминовке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами