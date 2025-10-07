Бойцы «Южной» группировки войск взяли под контроль Федоровку в ДНР

Бойцы «Южной» группировки войск взяли под контроль Федоровку в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Были нанесены удары по живой силе противника в населенных пунктах Дроновка, Плещеевка, Северск, Закотное, Резниковка и Константиновка в ДНР.

«Противник потерял до 100 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль «MaxxPro» производства США, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие создают условия для окружения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Каменка Харьковской области.

В начале октября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что ВС РФ продолжают блокировать Вооруженные силы Украины в северной и западной части города Купянска Харьковской области и расширяют зону контроля.

Ранее военный рассказал, как ВС РФ закрепились в Кузьминовке.