Военный рассказал, как ВС РФ закрепились в Кузьминовке

ТАСС: скопление сил РФ у Переездного ДНР позволило закрепиться в Кузьминовке
Алексей Майшев/РИА Новости

Сосредоточение сил ВС РФ в районе села Переездное ДНР позволило организовать продвижение вглубь обороны ВСУ и закрепиться в Кузьминовке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на командира мотострелкового взвода с позывным Гермес.

Он рассказал, что после взятия населенного пункта Переездное российские силы скопились в этом населенном пункте, что позволило «сделать стремительный рывок в населенный пункт Кузьминовка для захвата и выбивания противника из этого населенного пункта».

Движение в селе осуществлялось малыми штурмовыми группами по два-три человека, после работы артиллерии и дронов подразделениям ВС РФ удалось выбить ВСУ и закрепиться на этой территории.

О контроле над Кузьминовкой подразделениями группировки войск «Южная» Минобороны сообщило накануне.

4 октября советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вошли в Северск.

Ранее ВС РФ взяли под контроль Отрадное в Харьковской области.

