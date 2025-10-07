На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сальдо обвинил ВСУ в гибели мирных жителей из-за намеренных ударов по автомобилям

Сальдо: четыре человека погибли в результате удара ВСУ по автомобилям
true
true
true
close
Telegram-канал Владимир Сальдо

Четыре мирных жителя Херсонской области погибли в результате целенаправленного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским автомобилям. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Вследствие обстрелов киевского режима за последние сутки погибли четыре мирных жителя, один человек пострадал», — заявил он.

Сальдо рассказал, что четыре человека погибли на трассе между Заводовкой и Горностаевкой в результате «целенаправленной атаки БПЛА» по автомобилям мирного населения.

Губернатор добавил, что в Новой Каховке мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями. В Великой Лепетихе в ходе атаки украинской стороны была разрушена автозаправочная станция, никто из граждан не пострадал.

Помимо этого, в Аскании-Нова Чаплинского МО произошло аварийное отключение электроэнергии, на данный момент его восстановили. Атакам также подверглись Алешки, Великие Копани, Виноградово, Горностаевка, Заводовка, Каховка, Каиры, Малая Лепетиха, Таврийск и Тарасовка.

Незадолго до этого в подконтрольном Киеву городе Херсоне раздалась серия взрывов. При этом воздушная тревога в городе не объявлялась.

Ранее стало известно, как жители Херсона и Запорожья борются с ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами