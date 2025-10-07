Сальдо обвинил ВСУ в гибели мирных жителей из-за намеренных ударов по автомобилям

Сальдо: четыре человека погибли в результате удара ВСУ по автомобилям

Четыре мирных жителя Херсонской области погибли в результате целенаправленного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским автомобилям. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Вследствие обстрелов киевского режима за последние сутки погибли четыре мирных жителя, один человек пострадал», — заявил он.

Сальдо рассказал, что четыре человека погибли на трассе между Заводовкой и Горностаевкой в результате «целенаправленной атаки БПЛА» по автомобилям мирного населения.

Губернатор добавил, что в Новой Каховке мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями. В Великой Лепетихе в ходе атаки украинской стороны была разрушена автозаправочная станция, никто из граждан не пострадал.

Помимо этого, в Аскании-Нова Чаплинского МО произошло аварийное отключение электроэнергии, на данный момент его восстановили. Атакам также подверглись Алешки, Великие Копани, Виноградово, Горностаевка, Заводовка, Каховка, Каиры, Малая Лепетиха, Таврийск и Тарасовка.

Незадолго до этого в подконтрольном Киеву городе Херсоне раздалась серия взрывов. При этом воздушная тревога в городе не объявлялась.

