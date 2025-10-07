На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, как жители Херсона и Запорожья борются с ВСУ

ТАСС: жители Херсона и Запорожья сообщают адреса ВСУ российской армии
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Украинские военные занимают жилые дома в подконтрольных Киеву городах Херсон и Запорожье, прячась от ударов российской армии. Недовольные этим местные жители сознательно передают их координаты ВС РФ, рассказали ТАСС в пророссийском подполье.

По информации собеседника агентства, украинские военные давно практикуют размещение своих позиций в жилых кварталах, что снижает вероятность удара ВС РФ. Помимо этого, ВСУ стараются ездить на гражданских автомобилях.

«Однако местные жители такому соседству далеко не всегда рады. Часто самостоятельно выходят на связь и сообщают адрес, по которому проживают ВСУ», — отметил представитель подполья.

Он также подчеркнул, что в Херсоне есть возможность точечно поражать дома и автомобили FPV-дронами, чтобы не рисковать жизнями гражданских. Противник не может эффективно бороться с подобной тактикой, поэтому » в информационных сводках такие удары квалифицируются как огонь по гражданским».

17 августа губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что военные Вооруженных сил Украины готовятся бежать из подконтрольного им Херсона. По его словам, украинские войска хотят обеспечить себе безопасный отход, в связи с чем устанавливают антидроновые сети на выездах из города.

Ранее СМИ раскрыли, как украинское руководство Херсона управляет городом.

