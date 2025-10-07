На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Херсоне прогремела серия взрывов

В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы
true
true
true
close
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В подконтрольном Киеву городе Херсоне раздалась серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

По данным журналистов, воздушная тревога в городе не объявлялась.

В настоящее время сирены работают в шести областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Черниговской.

Накануне офицер разведподразделения десантников группировки войск «Днепр» с позывным «Филин» сообщил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отвело всю артиллерию из оккупированного Херсона вглубь правобережья Днепра в Херсонской области.

Солдат рассказал, что недавно российские подразделения нанесли активное огневое поражение по вскрытым на правобережье точкам врага. Он добавил, что сейчас украинская сторона пытается контролировать правый берег.

4 октября председатель Бериславской районной администрации Владимир Литвинов заявил, что объект критической инфраструктуры, расположенный на подконтрольной украинским властям территории Херсонской области, получил повреждения. По словам чиновника, никто из жителей не пострадал.

Ранее служащий СБУ получил пожизненный срок за подрыв авто чиновника херсонского правительства.

