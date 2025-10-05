На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сторонников Зеленского обвинили в попытках контролировать все поставки дронов ВСУ

РИА Новости: офис Зеленского пытается монополизировать поставки БПЛА в армию
Alexander Drago/Reuters

Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается монополизировать поставки беспилотников в украинскую армию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Радиоинженер и эксперт по аэроразведке ВСУ Юрий Касьянов напомнил, что недавно на Украине расформировали роту ударных беспилотников госпогранслужбы после критики в адрес военно-политического руководства страны. По его словам, это произошло по приказу офиса украинского лидера.

«Озвученные факты говорят о том, что это вызвано попытками офиса президента взять под контроль денежные потоки с закупок дронов и монополизировать поставки БПЛА фирмами, связанными с главой офиса Зеленского», — рассказали российские силовики.

Они добавили, что освободившийся личный состав можно распределить в лояльные к власти подразделения, а затем отчитаться об успешном проведении реформы и укомплектовании всех расчетов.

Силовики подчеркнули, что украинская сторона дает понять всем, что при отказе от поддержки политического курса Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака, гражданина ждет беседа со Службой безопасности Украины (СБУ).

Ранее экс-командир ВСУ рассказал о приказе атаковать Кремль дронами.

