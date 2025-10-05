На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Путин знаком с немецкими инстинктами»: министр обороны Германии — об инцидентах с БПЛА

Писториус после инцидентов с дронами заявил, что Путин знает немецкие рефлексы
Global Look Press

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью отреагировал на инциденты с беспилотниками на территории страны, пишет Das Handelsblatt.

Он с пониманием отнесся к неопределенности ситуации, поскольку дебатов по этому поводу в прошлом не было. По словам министра, важно трезво и спокойно оценивать ситуацию, потому что пока замеченные БПЛА не представляли никакой конкретной угрозы (Das Handelsblatt отмечает, что интервью состоялось до инцидентов с дронами в аэропорту Мюнхена).

Глава минобороны считает, что нарушения воздушного пространства направлены на создание атмосферы неопределенности.

«Речь идет о провокациях, нагнетании страха и разжигании острых дискуссий. [Президент России Владимир] Путин очень, очень хорошо знает Германию (с 1985 по 1990 год Путин работал в Германской Демократической Республике по линии по линии Первого главного управления КГБ, которое отвечало за внешнюю разведку: он был директором Дома дружбы СССР — ГДР в Дрездене. — «Газета.Ru»), как мы все знаем. Он также знаком с немецкими инстинктами и рефлексами», — заявил Писториус.

Он подчеркнул, что бундесвер (немецкая армия) не может присутствовать везде, где появляются беспилотники, и сбивать их, поэтому защите от дронов должна научиться федеральная и региональная полиция.

Министр также выступил против создания центра защиты от беспилотников: «Этот центр будет отвечать только за потенциальную угрозу, исходящую от беспилотников. Однако мы должны учитывать, что сценариев угроз может быть несколько».

Глава оборонного ведомства призвал добиваться «круглосуточной, 360-градусная ситуационная осведомленности».

В ночь на 3 и 4 октября аэропорт Мюнхена временно прекращал работу из-за неопознанных дронов над воздушной гаванью. В результате были отменены десятки запланированных рейсов. Прошлый вечером полиция установила на северном крае взлетно-посадочной полосы аэропорта лазер и радар, чтобы измерять расстояние до беспилотников.

Ранее аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за воздушных шаров.

