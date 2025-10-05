Силы ПВО за два часа сбили более 30 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 15:00 до 17:00 сбили 31 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя регионами России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в Telegram-канале.

По данным российского оборонного ведомства, больше всего дронов уничтожили в небе над Белгородской областью (27). Помимо этого, три беспилотника сбили над территорией Смоленской области и один БПЛА ликвидировали над Курской областью.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа в результате минометного обстрела Вооруженных сил Украины был ранен заместитель главы поселения Игорь Кушнарев. Он добавил, что Кушнарев недавно присоединился к команде администрации Грайворонского округа, когда место главы села занял Дмитрий Панков.

Позже губернатор сообщил, что в селе Красный Октябрь Белгородского района от удара украинского беспилотника по грузовому автомобилю пострадал водитель. По его словам, мужчину со множественными осколочными ранениями рук и ног, а также ожогом кисти доставили в Октябрьскую районную больницу.

Ранее мужчина подорвался на своем участке в Шебекино.