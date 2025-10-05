В Белгородской области в ходе обстрела пострадал замглавы поселения Мокрая Орловка

В селе Мокрая Орловка Грайворонского округа в результате минометного обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранен заместитель главы поселения Игорь Кушнарев (на фото). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В тяжелом состоянии бойцы самообороны доставили его в Грайворонскую ЦРБ», — говорится в сообщении.

По словам Гладкова, на данный момент врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. Губернатор добавил, что Кушнарев недавно присоединился к команде администрации Грайворонского округа, когда место главы села занял Дмитрий Панков.

В посте глава региона пожелал Кушнареву скорейшего выздоровления.

До этого украинский беспилотник нанес удар по коммерческому объекту в Белгороде. При налете супруги получили ранения лица и рук, а две женщины — баротравмы. Пострадавших госпитализировали. Из-за детонации дрона в городе загорелись оборудование, навес и дерево, а фасад и остекление коммерческого объекта были повреждены.

Ранее мужчина подорвался на своем участке в Шебекино.