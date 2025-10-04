Мужчина подорвался на своем участке в Шебекино

В Шебекино мужчина пострадал при детонации взрывного устройства на своем участке

Житель города Шебекино пострадал, наступив на взрывное устройство. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Чиновник рассказал, что мужчина нашел устройство на своем участке. При его детонации он получил минно-взрывную травму и открытый переломом ноги. Его госпитализировали в стабильно тяжелом состоянии.

До этого в Белгородской области подросток обратился за медицинской помощью после сброса взрывных устройств в селе Гора-Подол. Прошлой ночью ВСУ выпустили Грайворонскому муниципальному округу, где находится село, 45 боеприпасов. Он был обстрелян 13 раз и подвергся налету 13 беспилотников. В селе повреждены три дома и три автомобиля.

По словам главы области, 16-летний юноша получил осколочные ранения стоп. Его госпитализировали в детскую областную клиническую больницу.

В этот же день житель Брянской области пострадал при атаке украинских ударных беспилотников «Дартс» на автовокзал в поселке Погар. Удар БПЛА был целенаправленным. Мужчину тоже доставили в больницу.

Ранее россиянин подорвался на «колокольчике», когда косил траву.