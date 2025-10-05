На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор рассказал о последствиях атаки БПЛА на Белгородскую область

Гладков: человек пострадал при атаке БПЛА на Белгородскую область
Haggardous50000/Shutterstock

В селе Красный Октябрь Белгородского района от удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по грузовому автомобилю ранен водитель. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что мужчину со множественными осколочными ранениями рук и ног, а также ожогом кисти доставили в Октябрьскую районную больницу.

«Для продолжения дальнейшего лечения пострадавшего транспортировали в городскую больницу №2 Белгорода», — рассказал Гладков.

Губернатор отметил, что транспортное средство было повреждено.

До этого Гладков рассказал, что в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа в результате минометного обстрела Вооруженных сил Украины был ранен заместитель главы поселения Игорь Кушнарев. Губернатор добавил, что Кушнарев недавно присоединился к команде администрации Грайворонского округа, когда место главы села занял Дмитрий Панков.

Ранее мужчина подорвался на своем участке в Шебекино.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
