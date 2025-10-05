На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии планируют расширить полномочия военных из-за ситуации с дронами

Глава МО ФРГ Писториус: военные не могут находиться везде, где возникают БПЛА
true
true
true
close
Lisi Niesner/Reuters

Немецкие вооруженные силы (бундесвер) не могут присутствовать везде, где появляются беспилотники, и сбивать их, а должны сосредоточиться на своей миссии. Об этом в интервью изданию Handelsblatt заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

«Гораздо важнее, чтобы земельные и федеральные полицейские силы развивали возможности, необходимые для работы на определенной высоте. А когда речь идет об объектах критической инфраструктуры, задействованы и сами операторы. Полиция не может защитить каждую электростанцию», — отметил Писториус.

При этом он рассказал, что правительство собирается изменить закон о безопасности авиации таким образом, чтобы ВС использовались внутри страны. Министр подчеркнул, что понимает «состояние неопределенности» у граждан после инцидентов с БПЛА над немецкими аэропортами, в связи с чем он рассчитывает, что в скором времени бундесвер сможет сбивать БПЛА за пределами своей территориальной юрисдикции в случае получения запроса от полиции.

3 и 4 октября из-за появления БПЛА несколько раз приостанавливал работу аэропорт Мюнхена. Как выяснилось впоследствии, это были дроны самолетного типа.

Ранее глава МВД ФРГ анонсировал создание спецподразделения по борьбе с БПЛА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами