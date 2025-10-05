В Германии планируют расширить полномочия военных из-за ситуации с дронами

Глава МО ФРГ Писториус: военные не могут находиться везде, где возникают БПЛА

Немецкие вооруженные силы (бундесвер) не могут присутствовать везде, где появляются беспилотники, и сбивать их, а должны сосредоточиться на своей миссии. Об этом в интервью изданию Handelsblatt заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

«Гораздо важнее, чтобы земельные и федеральные полицейские силы развивали возможности, необходимые для работы на определенной высоте. А когда речь идет об объектах критической инфраструктуры, задействованы и сами операторы. Полиция не может защитить каждую электростанцию», — отметил Писториус.

При этом он рассказал, что правительство собирается изменить закон о безопасности авиации таким образом, чтобы ВС использовались внутри страны. Министр подчеркнул, что понимает «состояние неопределенности» у граждан после инцидентов с БПЛА над немецкими аэропортами, в связи с чем он рассчитывает, что в скором времени бундесвер сможет сбивать БПЛА за пределами своей территориальной юрисдикции в случае получения запроса от полиции.

3 и 4 октября из-за появления БПЛА несколько раз приостанавливал работу аэропорт Мюнхена. Как выяснилось впоследствии, это были дроны самолетного типа.

Ранее глава МВД ФРГ анонсировал создание спецподразделения по борьбе с БПЛА.