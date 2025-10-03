СМИ рассказали о крахе проекта «стена дронов» в Европе

План главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по созданию «стены дронов» на востоке Европы для противодействия России «разбивается об реалии» внутри самого ЕС. Об этом пишет американская газета Politico.

«План Фон дер Ляйен «стена дронов» разбивается об реалии ЕС», — пишет газета.

Для стран Балтии и Польши проект «стены дронов» звучит как разумный ответ на «растущую угрозу». Однако страны, расположенные дальше от России, подвергают эту идею сомнению, беспокоясь о ее осуществимости и стоимости, отмечает издание.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц в «очень резких» выражениях раскритиковал инициативу финансирования так называемой «стены дронов» из фондов Евросоюза.

Страны Балтии и Северной Европы поддержали соответствующий проект и призвали к единству и солидарности после серии предполагаемых нарушений воздушного пространства в последние несколько недель в Польше, Эстонии, Румынии и Дании, говорится в статье.

Этот проект — общая инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики, направленная на развертывание вдоль всей границы с Россией, в том числе на территории Украины, многоплановой системы из средств слежения и автоматизированных систем защиты от БПЛА. В настоящий момент проект находится на стадии разработки и отбора моделей.

Ранее на Западе назвали «пиар-акцией» проект по созданию «стены дронов».