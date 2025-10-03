Политолог раскрыл, почему Франция и Германия выступают против «стены дронов»

Политолог Скачко: ФРГ не желает, чтобы деньги ЕС уходили на восточный фланг НАТО

Политический обозреватель Владимир Скачко в интервью газете «Взгляд» объяснил, почему Франция и Германия выступают против инициативы главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о возведении «стены дронов» на востоке Европы для противодействия России.

По его словам, французский лидер Эммануэль Макрон после окончания своей каденции планирует занять высокий пост в институтах руководства Европейского союза (ЕС). «Стена дронов» же добавит политический вес фон дер Ляйен, которая может в будущем составить конкуренцию французу.

«Что касается Германии, то страна всеми силами будет цепляться за статус главного промышленного локомотива Европы. [Канцлер Германии] Фридрих Мерц не хочет допустить перетягивания финансового каната на восточный фланг НАТО», — сказал Скачко.

Он добавил, что происходящее демонстрирует раскол внутри ЕС.

Как сообщает Euractiv, крупнейшие экономики Европы — Франция, Германия, Италия и Испания скептически отнеслись к идее создания «стены дронов» на границе с Россией, продемонстрировав разногласия внутри ЕС по этому вопросу.

Так, Макрон, обычно поддерживающий военные инициативы, высказался крайне осторожно. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц проигнорировал эту тему, премьер Испании Педро Санчес уклонился от вопросов о «стене дронов», а глава кабмина Италии Джорджа Мелони призвала учитывать и другие границы Евросоюза.

