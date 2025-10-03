На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог раскрыл, почему Франция и Германия выступают против «стены дронов»

Политолог Скачко: ФРГ не желает, чтобы деньги ЕС уходили на восточный фланг НАТО
close
Depositphotos

Политический обозреватель Владимир Скачко в интервью газете «Взгляд» объяснил, почему Франция и Германия выступают против инициативы главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о возведении «стены дронов» на востоке Европы для противодействия России.

По его словам, французский лидер Эммануэль Макрон после окончания своей каденции планирует занять высокий пост в институтах руководства Европейского союза (ЕС). «Стена дронов» же добавит политический вес фон дер Ляйен, которая может в будущем составить конкуренцию французу.

«Что касается Германии, то страна всеми силами будет цепляться за статус главного промышленного локомотива Европы. [Канцлер Германии] Фридрих Мерц не хочет допустить перетягивания финансового каната на восточный фланг НАТО», — сказал Скачко.

Он добавил, что происходящее демонстрирует раскол внутри ЕС.

Как сообщает Euractiv, крупнейшие экономики Европы — Франция, Германия, Италия и Испания скептически отнеслись к идее создания «стены дронов» на границе с Россией, продемонстрировав разногласия внутри ЕС по этому вопросу.

Так, Макрон, обычно поддерживающий военные инициативы, высказался крайне осторожно. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц проигнорировал эту тему, премьер Испании Педро Санчес уклонился от вопросов о «стене дронов», а глава кабмина Италии Джорджа Мелони призвала учитывать и другие границы Евросоюза.

Ранее в ЕС назвали сроки создания «стены дронов».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами