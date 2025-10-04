Четверо жителей Белгорода пострадали от удара беспилотника ВСУ

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нанес удар по коммерческому объекту в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадали четыре человека: супруги получили ранения лица и рук, а две женщины — баротравмы. Пострадавших доставили в больницу для оказания помощи.

В результате детонации дрона загорелись оборудование и навес — пожар быстро потушили сотрудники МЧС. Также они ликвидировали возгорание дерева.

Повреждены фасад и остекление коммерческого объекта. Осколками посекло кузов легковушки.

Сегодня Гладков заявил, что в Белгороде до конца дня приостановлена работа трех торговых центров и открытой части «Центрального рынка» в связи с атаками беспилотников Вооруженных сил Украины.

4 октября Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке украинских БПЛА. По его словам, системы противовоздушной обороны успешно сбили дроны. Тем не менее в результате падения обломков в Белгороде загорелись два автомобиля.

Ранее 18 белгородцев попали в больницу после атак ВСУ.