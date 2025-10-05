Польша поднимала в воздух военную авиацию в связи с ударами по Украине

Польские военные поднимали в воздух авиацию из-за ударов по Украине. Об этом заявило оперативное командование Вооруженных сил страны в соцсети X.

«Россия наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины. Для обеспечения безопасности польского воздушного пространства Оперативное командование ВС Польши инициировало все необходимые процедуры. Польская и союзническая авиация активно действует в нашем воздушном пространстве, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в максимальную готовность», — сказано в посте.

