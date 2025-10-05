Над украинским Львовом заметили столб дыма

Страна.ua: над Львовом на западе Украины поднимается большой столб дыма

Большой столб дыма поднимается над украинским Львовом на западе страны после взрывов. Об этом пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Огромный столб дыма во Львове», — говорится в сообщении.

Мэр Львова Андрей Садовой в своем Telegram-канале написал, что город частично остался без света.

Утром 5 октября украинские издания «Общественное» и РБК-Украина писали, что во Львове на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов. Местных жителей тогда призвали не покидать свои квартиры. Мэр Львова Андрей Садовой сообщал о работе систем противовоздушной обороны.

Как передавало Суспiльне, взрывы раздавались также в городе Бурштын в Ивано-Франковской области, в Чернигове и Хмельницкой области.

За несколько часов до этого о взрывах в Запорожской области сообщал глава подконтролькой украинской стороне областной администрации Иван Федоров. В некоторых районах региона наблюдались перебои с подачей воды и электричества.

4 октября сообщалось, что в Сумской области после взрывов оказался обесточен город Шостка на севере Украины, также частично остался без света Шостинский район.

Ранее на Украине сообщили о взрывах в Днепропетровске.