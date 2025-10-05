На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал о продвижении ВС РФ у запорожской Новогригоровки

Марочко: армия РФ давит на ВСУ у запорожской Новогригоровки на двух участках
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие давят на находящихся в Новогригоровке Запорожской области солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сразу на двух участках — с севера и востока. Об этом в беседе с ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо Новогригоровки: <…> наши военнослужащие оказывают давление на украинские позиции как с севера, так и с востока от данного населенного пункта. Идет планомерное продвижение», — сообщил собеседник агентства.

Марочко добавил, что в последнее время идет выравнивание линии боевого соприкосновения и подготовка к продвижению в западном направлении Вооруженных сил (ВС) РФ. По словам эксперта, бойцы ВСУ оказывают сопротивление на участках фронта, однако их силы несопоставимы с российской армией.

3 октября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что военным ВС РФ удалось закрепиться в селе Полтавка в Запорожской области. Он добавил, что на данный момент бои за населенный пункт продолжаются.

Ранее российский боец 17 часов в одиночку сдерживал 12 военных ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами