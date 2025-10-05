Эксперт рассказал о продвижении ВС РФ у запорожской Новогригоровки

Марочко: армия РФ давит на ВСУ у запорожской Новогригоровки на двух участках

Российские военнослужащие давят на находящихся в Новогригоровке Запорожской области солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сразу на двух участках — с севера и востока. Об этом в беседе с ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо Новогригоровки: <…> наши военнослужащие оказывают давление на украинские позиции как с севера, так и с востока от данного населенного пункта. Идет планомерное продвижение», — сообщил собеседник агентства.

Марочко добавил, что в последнее время идет выравнивание линии боевого соприкосновения и подготовка к продвижению в западном направлении Вооруженных сил (ВС) РФ. По словам эксперта, бойцы ВСУ оказывают сопротивление на участках фронта, однако их силы несопоставимы с российской армией.

3 октября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что военным ВС РФ удалось закрепиться в селе Полтавка в Запорожской области. Он добавил, что на данный момент бои за населенный пункт продолжаются.

Ранее российский боец 17 часов в одиночку сдерживал 12 военных ВСУ.