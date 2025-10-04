Народный фронт: военный ВС РФ в течение 17 часов один вел бой с разведкой ВСУ

Российский военнослужащий в лесополосе в течение 17 часов один вел бой с разведкой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Народный фронт.

В сообщении говорится, что речь идет о стрелке Балтийского мотострелкового батальона с позывным «Рай».

«Понимая риск для группы, он дал бойцам команду отойти, а сам остался прикрывать отход», — рассказали в Народном фронте.

Там отметили, что за 17 часов боец Вооруженных сил РФ сумел ликвидировать двух из 12 украинских солдат и завладел их оружием. После этого он вернулся к сослуживцам.

29 сентября журналисты ТАСС сообщили, что командир российского танка Т-72БЗМ с позывным «Уголек» вышел в бой один на один с переданным украинским войскам танком Leopard, произведенным в Германии. Сражение состоялось на территории Запорожской области.

Как рассказал сам военнослужащий ВС РФ, ему удалось попасть по технике ВСУ с третьего раза. После этого мужчина нанес по танку еще один удар, в результате уничтожив Leopard вместе с экипажем.

Ранее российский военный победил солдата ВСУ в рукопашном бою.