На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский боец 17 часов в одиночку сдерживал 12 военных ВСУ

Народный фронт: военный ВС РФ в течение 17 часов один вел бой с разведкой ВСУ
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Российский военнослужащий в лесополосе в течение 17 часов один вел бой с разведкой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Народный фронт.

В сообщении говорится, что речь идет о стрелке Балтийского мотострелкового батальона с позывным «Рай».

«Понимая риск для группы, он дал бойцам команду отойти, а сам остался прикрывать отход», — рассказали в Народном фронте.

Там отметили, что за 17 часов боец Вооруженных сил РФ сумел ликвидировать двух из 12 украинских солдат и завладел их оружием. После этого он вернулся к сослуживцам.

29 сентября журналисты ТАСС сообщили, что командир российского танка Т-72БЗМ с позывным «Уголек» вышел в бой один на один с переданным украинским войскам танком Leopard, произведенным в Германии. Сражение состоялось на территории Запорожской области.

Как рассказал сам военнослужащий ВС РФ, ему удалось попасть по технике ВСУ с третьего раза. После этого мужчина нанес по танку еще один удар, в результате уничтожив Leopard вместе с экипажем.

Ранее российский военный победил солдата ВСУ в рукопашном бою.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами