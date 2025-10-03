На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российским войскам удалось закрепиться в одном из сел Запорожской области

Рогов: военные ВС РФ закрепились в селе Полтавка в Запорожской области
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие закрепились в селе Полтавка в Запорожской области. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Он отметил, что в данный момент бои за населенный пункт продолжаются. Кроме того, подразделения Вооруженных сил РФ продолжают продвигаться и в окрестностях села.

«Севернее Полтавки освобождено свыше 3,5 квадратных километров [территории]», — подчеркнул Рогов.

2 октября он заявил, что российские бойцы выбили украинские формирования из восточной части Полтавки за реку Янчур. Как сказал член Общественной палаты, взятие данного населенного пункта позволит ВС РФ приблизиться с восточного фланга к городу Гуляйполе. Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили его в крупный логистический и командный пункт, уточнил Рогов.

В конце сентября журналисты ТАСС сообщили, что командир танка Т-72Б3М с позывным «Уголек» вышел в бой один на один с танком Leopard немецкого производства, переданным ВСУ. Сражение произошло в Запорожской области. По словам самого военнослужащего, он смог попасть по украинской технике с третьего раза, а затем нанес еще один удар. В результате Leopard вместе с экипажем был уничтожен.

Ранее украинские солдаты бросили раненого наемника ВСУ из США на поле боя в Запорожской области.

