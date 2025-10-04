На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе раскрыли попытку Зеленского втянуть НАТО в неприятности

TAC: идея Зеленского о бесполетной зоне над Украиной грозит НАТО неприятностями
Jacquelyn Martin

Президент Украины Владимир Зеленский предпринимает попытки втянуть НАТО в неприятности своими призывами создать бесполетную зону над страной. Об этом пишет западное издание The American Conservative (TAC).

По мнению авторов статьи, идея украинского лидера о создании бесполетной зоны над Украиной грозит эскалацией отношений альянса с Россией.

«Попытка ввести бесполетную зону над Украиной под контролем НАТО в столь опасной и все более нестабильной политической и военной обстановке фактически напрашивается на неприятности», — говорится в статье.

ТАС также назвало подобную инициативу опасной и провокационной, поскольку она имеет взаимосвязь с рисками начала третьей мировой войны.

4 сентября в Париже состоялась встреча стран, входящих в так называемую «коалицию желающих», на которой, помимо прочих вопросов, обсуждалась тема предоставления гарантий безопасности Украине. Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что коалиция увеличилась до 35 участников, из которых 26 стран выразили готовность отправить свои войска на территорию Украины после достижения перемирия или установления мира.

Ранее в США выявили серьезную слабость НАТО на восточном фланге.

